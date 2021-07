Bocce, l'ossolano Diego Verganti vice campione italiano under 15

Ad un centimetro dal titolo di campione italiano under 15 nell'individuale. L'ossolano Diego Verganti, da tre anni in forza alla Perosina, è stato sconfitto per 8-7 in una finale thrilling in Veneto da Nicolò Torrello del G.S. La Boccia. Al di là del rammarico per il tricolore sfumato per pochissimo, Verganti ha dimostrato ancora una volta di essere tra i sicuri protagonisti del volo del futuro: talento, precisione, personalità e calma olimpica le caratteristiche di un ragazzo che ha davanti a sé un futuro roseo.

Già nel prossimo fine settimana per altro Verganti prenderà parte al campionato italiano di società con velleità di bissare il podio di ieri insieme ai suoi compagni de La Perosina. Intanto si è chiusa ieri la gara intercomitariale in Valle Vigezzo, sui campi di Malesco: vittoria per la Mezzetti Belletti di Novara con il duo formato da Roberto Barbieri e Luciano Pompa che hanno sconfitto 13-9 Beretta e Barandi. Al terzo posto la Caddese con Paolo Vescio e Marcello Pelfini.