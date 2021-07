Pizzi: "Non mi interessa chi amministra la Regione, io difendo il mio territorio" VIDEO

Non si riapre il Punto Nascite di Domodossola. E il primo cittadino Lucio Pizzi non vuole la bandiera della Regione. Non andrà infatti a Stresa per la cerimonia di consegna della bandiera piemontese. Lo ha confermato questa mattina a margine della presentazione dei lavori per la realizzazione dell'ufficio turistico.

“Non andrò alla cerimonia – ha detto Pizzi - , non mi sembra il caso di andare a ritirare la bandiera di un ente che ha voltato le spalle al nostro territorio”. Per il primo cittadino domese la battaglia per la riapertura del Punto nascite del San Biagio è ora la priorità. “Non so quando scioglierò le riserve sulla mia candidatura. Ci sto pensando – ha detto - valuterò nelle prossime settimane. In questo momento sto pensando a cosa si possa fare per costringere la Regione a mantenere le proprie promesse”.

Sulla possibile organizzazione di una manifestazione di protesta dichiara: “Nei prossimi giorni mi relazionerò con i colleghi sindaci, sono convinto che l'Ossola sarà trasversalmente unita su questo tema, faremo le nostre valutazioni. Certamente sapremo sottolineare in tutti i luoghi possibili e le forme possibili il nostro dissenso. Sono in contatto con i comitati in difesa del San Biagio e ci incontreremo a breve. Attendiamo di conoscere l'esito dell'incontro di oggi in Regione e decideremo come muoverci”.