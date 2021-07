Don Riccardo a Pallanza da settembre. Presto all’oratorio di Domo un nuovo diacono

Don Riccardo Zaninetti dopo sette anni di servizio all'oratorio di Domodossola e alla parrocchia lascerà a settembre la città ossolana per andare a svolgere la sua opera pastorale come parroco a Pallanza.

La comunicazione del trasferimento ha lasciato grande tristezza soprattutto tra i ragazzi dell'oratorio e gli animatori. Don Riccardo ha contribuito in questi anni al rilancio dell'oratorio; grazie al suo carattere gioviale e solare ha saputo comunicare la fede ai più giovani usando spesso, in questo periodo di Covid, anche il web. Il sacerdote invita i ragazzi a fidarsi del Signore e ad avere fiducia. “I giovani e gli adulti continueranno questo cammino. Il vescovo – dice don Riccardo - ha promesso la presenza di un diacono e chiedo davvero di accoglierlo con il cuore aperto, come sono stato accolto io sette anni fa al momento del mio arrivo”.

“Quest'oratorio – prosegue - si chiama centro familiare e il nome stesso indica che non è il luogo di un solo gruppo, di una sola categoria. Abbiamo tentato insieme con i ragazzi e gli adulti di rendere questo luogo capace di intercettare non soltanto i bisogni, ma anche i doni che ciascuno può mettere a frutto a favore della comunità e questo è avvenuto attraverso la collaborazione di tanti enti, di tante associazioni, di tanti gruppi che si sono adoperati a favore dei ragazzi, C'è stata poi una grande collaborazione con il Comune ringrazio il sindaco per la sua vicinanza. Sono sicuro che queste collaborazioni continueranno per il bene di questa comunità”.