Stefano Scacchetti presenta ''Prigionieri''

‘’Prigionieri’’. E’ questo il titolo del secondo libro di Stefano Scacchetti, che aveva già scritto ‘’Ribelli’’. La presentazione venerdi 8 novembre alle ore 21 in sala consiliare a Villadossola, nell'ambito delle manifestazioni in ricordo dell'8 novembre 1943.

Il libro, edito da La Pagina di Villadossola, è la storia di Dante, un giovane ossolano in V liceo, spesso alle prese con un gruppo di bulli che controlla il giro locale di stupefacenti. Natale è un anziano partigiano che fu al servizio della Repubblica dell'Ossola negli anni della Resistenza e della Guerra Civile. I loro destini si incroceranno quasi per caso durante il fine settimana di Pasqua, in un turbinio di eventi che sconvolgerà le reciproche vite.

Il vecchio, con l'aiuto di un altro amico reduce, Moreno, proverà a spiegare al ragazzo che chi non conosce la Storia è condannato a ripeterla, sullo sfondo di un'Italia quasi contemporanea i cui lati oscuri sembrano riemergere dal suo torbido passato.

L’autore, Stefano Scacchetti, è di Villadossola; quarant’anni, è laureato in Linguaggi dei Media alla Cattolica di Milano con una tesi su cinematografia, divismo e opera lirica; vive e lavora e Barcellona.