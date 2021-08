Le biciclette decorate sfileranno a Santa Maria

Giovedì 29 luglio a Santa Maria Maggiore torna la tradizionale sfilata di biciclette decorate organizzata dalla Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno in collaborazione con il Luna Park.

“Dopo il successo del 2019 - commenta la presidente della Pro Loco Michela Prelli - siamo felici di poter proporre nuovamente la sfilata, per portare un momento di allegria a grandi e piccini”.

Il raduno delle bici, che potranno essere decorate a tema libero, è previsto per le 14.30 davanti alla Pro Loco. La sfilata partirà poi in direzione Luna Park nella pineta di Santa Maria Maggiore: all'arrivo verranno premiate, con premi offerti dai giostrai, le tre biciclette con la migliore decorazione.

Per tutti i partecipanti cartelle di biglietti omaggio e buoni per lo zucchero filato. In caso di maltempo la sfilata sarà posticipata a lunedì 2 agosto.