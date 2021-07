Cross Festival, a Verbania un laboratorio di scrittura con Martino Ferro

CROSS Festival presenta il Laboratorio di scrittura creativa "Le voci di dentro", a cura di Martino Ferro.

L’incontro si svilupperà nelle giornate di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto presso la Biblioteca Civica “Pietro Ceretti” a Verbania (Via Vittorio Veneto, 138), in collaborazione con Allegro con Brio.

Dove comincia una storia? Dentro di noi? Fuori di noi, nel mondo? Tutte le storie, in realtà, hanno un’unica origine: la voce. È la voce di quel narratore interiore che ognuno di noi si porta dentro, fin dai primi anni d’età.

E proprio come la voce naturale, quella che usiamo ogni giorno per parlare o per cantare, così anche la “voce narrativa interiore” è diversa per ognuno di noi, ha le proprie caratteristiche, le proprie imperfezioni, le proprie musicalità: si tratta solo di scoprirle, di esercitarle e di valorizzarle, ed ecco che poi le storie, come per magia, nascono da sole.

Martino Ferro LE VOCI DI DENTRO è un primo passo verso la scoperta della propria “voce narrativa interiore”, attraverso esercizi, letture, analisi dei propri scritti, giochi narrativi e condivisione di storie. Un percorso di scoperta e di approfondimento per chi ha già scritto racconti, o poesie, e vuole indagare la propria “voce narrativa” per renderla più autentica, versatile ed efficace.

Ma sarà utile anche a chi non ha mai scritto, sempre frenato dallo scoglio della “pagina bianca”. La quota di partecipazione è di 60 euro, con riduzione a 50 euro per over 65, gli iscritti alla Biblioteca Ceretti e il pubblico di CROSS provvisto di biglietto degli spettacoli già effettuati. Orario: 15-19 Per iscriversi: www.bibliotechevco.it // verbania@bibliotechevco.it tel. 0323 401510 rtino Ferro è scrittore e sceneggiatore.

Con il suo primo romanzo, “Il primo che sorride”, ha vinto il Premio Calvino nel 2006 pubblicato da Einaudi, seguito nel 2011 da “La ventunesima donna” (2011); per Giunti, “Il lago dei quattro vulcani” (2012) e “Il cuore di pietra” (2013). Da oltre dieci anni conduce laboratori di scrittura creativa a Firenze, Milano e Roma. Con Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli ha sceneggiato il film “I soliti Idioti”(**2015) e diretto “La Solita Commedia – inferno” (2015)CROSS Festival, con crescente convinzione e successo, porta dal 2012 sulle sponde del Lago Maggiore un’intensa programmazione legata alla danza e ai linguaggi performativi contemporanei. CROSS si impegna nella valorizzazione del territorio: radicato in un contesto paesaggistico altamente suggestivo, il Festival apre un dialogo fertile tra patrimonio culturale, paesaggio e performing arts: l Teatro “Il Maggiore”, Casa Elide Ceretti, Villa Giulia a Verbania ma anche vie, piazze e quartieri, spazi naturalistici, lago, montagna e giardini storici ai quali si aggiunge per la prima volta il comune di Ameno. Il Festival, innamorato di questi luoghi suggestivi, ha adottato da anni un sistema di gestione sostenibile e proprio nel 2020 ha ottenuto la certificazione ISO 2021 “eventi sostenibili”, confermata anche per il 2021.

CROSS FESTIVAL www.crossproject.it – associazionelis@gmail.com Ufficio stampa: Anna Maria Riva 3290974433 riva@annamariariva.eu