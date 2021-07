Ciclista ossolano sospeso in via cautelare dal Tribunale Antidoping

Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta ossolano Marco Provera (tesserato ACSI-Ciclismo). Il giovane ciclista 29enne della Dipa Falasca, aveva gareggiato alla Gran Fondo Coppi di Cuneo lo scorso 27 giugno, dove aveva chiuso al quinto posto. Al termine della gara era stato sottoposto ad un controllo della Nado Italia al quale era stato trovato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita.