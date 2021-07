Malescorto, al via oggi la prima serata della 21esima edizione

Malescorto torna con un'edizione record: 1.212 cortometraggi da tutto il mondo. Dopo la serata inaugurale al via a Malesco il programma del Festival Internazionale di cortometraggi: quattro serate per compiere un "corto" giro intorno al mondo.



Dopo la pausa forzata del 2020, Malescorto, l'unico Festival internazionale di corti ambientato sull'arco alpino italiano insieme a Cortinametraggi, è tornato nel grazioso borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano di Malesco.



Giunto alla ventunesima edizione, Malescorto è sempre più un punto di riferimento per le produzioni internazionali di cortometraggi: da 654 partecipanti nel 2018, a 918 nel 2019 fino al record assoluto di 1.212 corti nel 2020. Un riconoscimento importante e numeri che parlano chiaro e che portano il piccolo

paese della Val Vigezzo al centro del mondo: dalla finzione al documentario, dal cinema sperimentale al mockumentary, la mappa dei corti ricevuti è davvero ampia e tocca tutti i continenti, dall'Africa all'America, dall'Asia all'Europa, fino all'Oceania.



Anche quest'anno il Festival (sostenuto da Regione Piemonte, Ente Parco Nazionale Val Grande, Fondazione Comunitaria del VCO, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e VCO, Associazione Musei dell’Ossola e Centro Servizi per il Territorio Novara-Vco), sorprenderà non solo per la quantità delle pellicole partecipanti, ma anche e soprattutto per la qualità dei corti presentati.



Malescorto si terrà sia in presenza, sia online, per favorire una più ampia partecipazione. Ieri la serata inaugurale, mentre sabato 31 luglio sarà la giornata conclusiva con le premiazioni dei corti vincitori. Da martedì 27 a venerdì 30 luglio, ogni sera alle ore 21, il Cinema di Malesco ospiterà il cuore del programma della rassegna, ovvero le proiezioni della Selezione Ufficiale.