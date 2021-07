Scuola, pronta la bozza per il ritorno in classe. Rimarranno obbligatorie le mascherine dai 6 anni in su

Didattica in presenza, obbligo della mascherina sopra i sei anni: sono due dei principali punti presenti nella bozza del piano scuola redatta dal ministero dell'Istruzione che sarà presentato alle Regioni la prossima settimana.

Nel piano non si fa cenno alle quarantene che quindi saranno regolamentate come lo scorso anni scolastico, a meno che il governo non decida di cambiare le regole, magari, come si sente da diversi giorni, adottando le misure che adotterà la Francia, con quarantena e Dad solo per i non vaccinati sopra i 12 anni.

Mascherine

Resta l'obbligo delle mascherine chirurgiche o di comunità per tutti gli studenti sopra i 6 anni.

Tracciamento

Anche per quest'anno vengono esclusi "test diagnostici o screening preliminari all'accesso a scuola"

Le mense

Obbligo di mascherina per gli operatori che somministreranno i pasti. Mantenimento del distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e le pratiche di igienizzazione personale.

Aerazione

Sarà necessario "continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della pulizia quotidiana, 'accurata e ripetuta', di tutti gli ambienti".

Sanificazione

Nel caso di positività a scuola, la sanificazione va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, ma non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, e neanche che sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria.

Palestra

In zona bianca saranno possibili le attività di gruppo, ma sono preferibili quelle individuali. Nelle zone gialle o arancioni, saranno concesse solo le attività individuali.