Musica in quota prosegue con il Quintetto Denner

Nonostante pioggia e temperature autunnali il concerto del Quartetto Effe ha richiamato domenica scorsa all'Alpe Olzeno poco meno di cento (coraggiosi) escursionisti/spettatori, che hanno scelto questo suggestivo angolo di Valle Cannobina per assistere ad un nuovo appuntamento targato Musica in quota.

Concertoc ondizionato dal maltempo, ma che ha riscosso un grande apprezzamento da parte del pubblico presente.

Domenica prossima, 1 agosto, la rassegna itinerante tornerà in Val d'Ossola, sulle montagne di Anzola, conl'esibizione live del Quintetto Denner.

La formazione, formata da Massimo Mantovani (clarinetto e voce),Alessandro Bardella (clarinetto), Giancarlo Buratti (clarinetto), Giorgio Rondi (clarinetto basso) e Hernan Luciano Fassa (pianoforte), nasce dall’incontro di due mondi complementari: da una parte il mondo della musica classicae classico-contemporanea e dall’altra quello del Jazz.

Nei quasi vent’anni di attività il quintetto si è esibito in tutto il mondo, dall’Australia al nord America, dall’Africaalla Cina, suonando in contesti prestigiosissimi e partecipando a numerosi festival di livello internazionale.

La musica del Quintetto Denner è stata trasmessa in dirette radiofoniche e televisive da radio e televisioni di statoin Canada, Turchia, Grecia e Cina. Tra i teatri più importanti in cui il Quintetto Denner si è esibito vi sono laConcert Hall del Conservatorio di Stato di Sydney, la Guangzhou Opera House di Guangzhou (Canton), il TeatroMoni Lazariston di Salonicco, l’Accademia delle Arti di Tirana, l’Auditorium Tirajanas in Gran Canaria el’Hannover Jazz Club.

Il concerto si terrà alle ore 11.30 all'Alpe Piazza Grande, raggiungibile con un'escursione piuttosto impegnativa con partenza dalla piazza dell’oratorio di San Rocco ad Anzola: si sale lungo la mulattiera sino al Santuario della Beata Vergine del Carmine, si prosegue quindi sul sentiero “dritto” o “vertical”. Tra oratori, santuari, cappelle emoltissimi scalini, prendendo fiato nei tratti panoramici, ci si ricongiunge con la strada carrozzabile perproseguire sulla mulattiera sino all’Alpe Piazza Grande, alpeggio composto da una quarantina di baite e posto inposizione panoramica sulla Val d'Ossola.

***Dati tecnici Punto di partenza consigliato: Piazza San Rocco, Anzola. Orario di partenza consigliato: ore 8.45.Dislivello: 700 m. Tempo percorrenza: 2h 30 . Grado di difficoltà: E – Sentiero Escursionistico.

′Per info e consigli sul percorso: Guida Ambientale Escursionistica Erika Colombo 347 2757567fam.ciga@alice.it – Associazione AccompagNatur.Pranzo al sacco. In alternativa è possibile usufruire dei servizi di ristoro organizzato dal gruppo AIB di Anzola.

Per info e prenotazioni 345 2230785.In caso di maltempo il concerto sarà annullato. Tutti gli eventi di Musica in quota sono gratuiti. Laregistrazione è obbligatoria sulla piattaforma www.musicainquota.it/registrazioni.

A sostenere l'Associazione Musica in Quota sono numerosi partner e sponsor, ma anche gli stessi spettatori-escursionisti, che possono associarsi al costo di soli 10 euro. Il programma completo della stagione 2021 è online sul sito web www.musicainquota.it. Aggiornamentianche su Facebook www.facebook.com/musicainquota e Instagram: www.instagram.com/musicainquota.