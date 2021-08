Sabato 31 luglio Pompieropoli con i Vigili del Fuoco Volontari di Macugnaga

Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Macugnaga organizza per sabato 31 luglio, alle ore 14.00, presso il Centro Sportivo di Pecetto: Pompieropoli.

Mettere assieme tanti bambini, allegri e gioiosi e la squadra dei Vigili del Fuoco crea la giusta atmosfera per dare vita a Pompieropoli, una festa pensata per i più piccoli ma in grado di far riflettere i più grandi.



La squadra di Macugnaga allestirà un vero e proprio percorso d’addestramento in miniatura, un tracciato ludico preparato con sapienza, esperienza e in totale sicurezza dove i bambini potranno imparare ad affrontare le diverse tipologie di camminamenti facendo così esperienza e toccando con mano le varie avversità.

Dallo spegnimento di un principio d’incendio, alla casa del fumo, al percorso fra le gomme.



Sarà un divertimento istruttivo che verrà concluso con una mega “nutellata” in grado di addolcire la fatica e allo stesso tempo permetterà ai più grandi di apprezzare l’importanza della presenza del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macugnaga.