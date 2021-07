La Torre di Battiggio e il centro storico di Ceppo Morelli ospiteranno la mostra “Difendersi dall’alto”

Domenica 1° agosto sarà inaugurata la mostra itinerante “Difendersi dall’alto”. Saranno tre i momenti salienti dell’avvenimento: si comincerà nel centro storico di Vogogna alle ore 11 quindi alle ore 17 a Vanzone con San Carlo intorno alla Torre di Battiggio per poi spostarsi a Ceppo Morelli.

La rassegna sarà una grande collettiva all’aperto che porta avanti il lavoro iniziato nell’estate 2020 con “Herbarium vagans” e resterà visitabile fino al 29 agosto.

Quest’anno gli artisti sono stati invitati a lavorare su castelli, fortificazioni e strutture difensive presenti in Ossola, Cusio e Canton Vallese, e le opere collocate in tre diversi Comuni in provincia di Verbania, in Piemonte, divise in due sezioni.

La prima comprende i lavori di 28 artisti e illustratori contemporanei esposti nel centro storico di Vogogna, nei pressi del Castello visconteo del XIV secolo.

La seconda sezione sarà in Valle Anzasca, la valle del Monte Rosa, nella Torre di Battiggio a Vanzone con San Carlo e nel centro storico di Ceppo Morelli. Qui saranno in mostra le riproduzioni delle opere realizzate a partire dagli anni ’50 dal padre rosminiano Luigi Arioli, grande studioso di fortificazioni locali, i cui originali realizzati in bianco e nero o acquerelli, sono conservati presso il Collegio Rosmini di Domodossola.

I disegni di don Luigi Arioli sono accompagnati dalle descrizioni dei luoghi rappresentati, a cura di Associazione Musei d’Ossola.

Alcune delle opere saranno inserite all’interno del catalogo di Artoteca Di-Se, il nuovo spazio lanciato ad aprile di quest’anno per promuovere il prestito domestico di opere d’arte originali – www.artotecadise.it







“Difendersi dall’alto” nasce all’interno del progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio”, tre anni all’insegna del disegno e dell’arte a cura di Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La Caverna di Naters e Associazione Asilo Bianco. Le attività di questo secondo anno di “Di-Se” hanno come focus le fortificazioni alpine.

La mostra, come vuole la sua natura itinerante, arriverà sul lago d’Orta, a Orta San Giulio e Pella, a partire dall’11 settembre, e, successivamente, a Naters in Canton Vallese, Svizzera.