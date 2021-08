Van De Sfroos a Domobianca: “Un concerto vero, fatto di gente vera” FOTO E VIDEO

“Un concerto vero fatto di gente vera”. Lo definisce così Davide Van De Sfroos, lo spettacolo che ha tenuto ieri sera a Domobianca.

Dopo 25 anni i De Sfroos si sono trovati insieme sul palco per celebrare “Manicomi”, il loro storico album pubblicato nel 1995. La band originale, Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi), Alessandro Frode (Alessandro Giana), Didi Murahia (Arturo Bellotti) e Lorenzo Mc. Inagranda (Lorenzo Livraghi), coadiuvati da Federico Pintus (Fisarmonica) e Alex Cetti (Fiati) hanno allietato il numeroso pubblico. La pioggia del pomeriggio e le temperature non propriamente estive non hanno infatti impaurito i fan di Davide.

Quella di ieri è stata una tappa di un tour che continuerà sino a settembre. “Davide e i De Sfroos si riabituano a salire sui palchi finalmente - commenta il cantautore - Il concerto di questa sera vuol essere un segnale di ripresa”.

E il prossimo 17 settembre, a sette anni di distanza dal suo ultimo disco di inediti, uscirà “Maader folk", il nuovo album di Davide Van De Sfroos. Il primo singolo, il brano "Gli spaesati" è già un successo: “Ho voluto dare voce ad un popolo apparentemente nascosto, ma che con antica fierezza si ostina a vivere e lavorare in modi che oggi possono sembrare anacronistici o solo folkloristici. Gli spaesati tengono teso il filo della nostra storia non per beffare i tempi moderni ma per rispetto di quelli antichi. Le nostre tradizioni non devono essere pezzi di museo, sono un valore”. E su Mader Folk racconta: ”Mi è venuta in sogno a febbraio quando ero ammalato di covid. Ho sognato questa figura immensa e colorata che è la madre di tutto e da lì ho voluto che fosse l’immagine della copertina dell’album nonché il titolo”.

Il cantante, nel ringraziare, ha voluto sottolineare il sodalizio con la nostra Provincia:”Questa sarà la quindicesima esibizione nel vostro splendido territorio. In particolare l’Ossola rappresenta un feudo pazzesco per la cultura e le tradizioni. Quello con l’Ossola è un rapporto perfetto”.