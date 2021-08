L'arte invade il borgo di Vogogna

Prosegue fino al 29 agosto la mostra diffusa di 12 artisti europei nel cuore del borgo di Vogogna: spazi pubblici e privati sono aperti per ammirare le opere d'arte passeggiando negli interni delle case medievali. Al Castello Visconteo continua il ciclo di convegni collegati all'esposizione, tenuti da prestigiosi relatori ed esperti del territorio sul mondo dell'arte e del restauro.

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti:

7 AGOSTO

- ore 10,00: Introduzione sull'artista Andrea Ruffoni. Dott. Massimiliano Cremona, storico d'arte e curatore Casa Museo Andrea Ruffoni- Isola dei Pescatori.

- ore 10,30: “La ricostruzione di una scultura creata con rifiuti plastici”. Relatore Ferruccio Spreafico- fabbrica K3D, Cabiate (CO).

- ore 11,30: “Un artigiano della riproduzione di armature medievali”. Luigi Manera, vice presidente ACOI – Vogogna (VB).





14 AGOSTO

- ore 10,00: “La riproduzione di dipinti di Rembrandt e van Gogh”. In collaborazione con il Rijksmuseum, Kroller Muller Museum e il Mauritshuis.

Dr.ssa Ing. Willemijn Elkhuizen, Assistent Professor on Material Appearance in Culture Heritage and Design Faculty of Industrial Design Engeneering- TU Delft (Olanda).

- ore 11,30: Affreschi della cappella Santa Marta di Cosasca. “Conservazione virtuale”. Relatori: prof. Paola Borri, presidente Associazione Culturale Navasco; arch. Antonio Maniscalco e Ferruccio Sbaffi- Cosasca (VB).





22 AGOSTO

- ore 10,00: Iniziative locali di salvataggio di un'opera d'arte.

Progetto “Prendersi cura”, Parco Nazionale Val Grande, Vogogna (VB), relatori Tullio Bagnati e arch. Paolo Volorio.

“Recupero del moro”, Roberta Ragozza, introduzione prof. Silvano Ragozza, Premosello(VB).

“La chiesa di San Maurizio”, arch. Elena Poletti, comitato S. Maurizio, Gravellona Toce(VB).

“Coinvolgimento popolare e conservazione artistica: il salvataggio in extremis di un San Sebastiano quattrocentesco”, arch. Andrea Scotton, Crevoladossola (VB).

- ore 15,00: Introduzione Sindaco di Vogogna dott. Marco Stefanetta.

“Gli affreschi nella chiesa di S. Albino”, Brisino (Stresa), Marcella Severino, Sindaco di Stresa.

“Salvare i centri storici”, dott. Giorgio Angeleri, Sindaco di Orta- San Giulio.

- ore 16,30: Conclusione lavori, prof. Christiaan Veldman.

- ore 17,00: rinfresco di chiusura convegno.

Partecipazione gratuita

Col patrocinio dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande, del Comune di Vogogna e dell'associazione ACOI (Associazione Culturale Ossola Inferiore).

Entrata gratuita

Per le conferenze al Castello occorre comunicare la propria partecipazione (posti limitati per ragioni di sicurezza anti-Covid)

Per informazioni e prenotazioni sarà disponibile

la Reception del Castello 351-7578688

mail: castellodivogogna@gmail.com