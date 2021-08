Bannio, fiaccolata votiva da Provaccio al Santuario della Madonna della Neve

A Bannio, nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna della Neve e in collaborazione con il Gruppo Alpini, domani, mercoledì 4 agosto, si terrà la Fiaccolata votiva “Dai monti al Santuario”.

Roberto Pizzi racconta: “La tradizionale Fiaccolata che annualmente si tiene, costituisce un momento di particolare preghiera. Ogni anno si parte da una località diversa e si ripercorrono gli antichi sentieri che i nostri avi utilizzavano per scendere dai monti e venire ad onorare la Madonna della Neve nei giorni della sua festa”.

Quest’anno la partenza della 14ª fiaccolata è stata fissata all’alpe Provaccio (1.130 m) dove è previsto il ritrovo per le ore 19.15.



Inizio della discesa ore 19.30 con passaggi attraverso: Balmo Cima, Riscillone, Gagetto, Cappella Vanon, Crusc Prea – Parcineto – Bannio centro fino a raggiungere il Santuario, ricordando le penne nere “andate avanti”.



Il capogruppo Sandro Bonfadini invita tutti gli alpini a portare il Cappello e la camicia o maglietta del Gruppo di appartenenza.



Si ricorda che la Cappella degli Alpini all’alpe Provaccio era stata completamente distrutta da un fulmine nel luglio del 2015 e poi ricostruita grazie al lavoro e all’impegno da parte del Gruppo Ana di Bannio.



Il giorno seguente, 5 agosto è la Festa della Madonna della Neve, per i banniesi è “festa di precetto” in ricordo dello storico voto fatto nel 1622 in epoca di peste di manzoniana memoria.



Giovedì 5 agosto - Festa votiva della Beata Vergine Maria della Neve, questo il programma:



ore 5.30 e ore 6.30 Santa Messa al Santuario



ore 9.00 Prima Adunata della Milizia e Prelievo della Bandiera



ore 9.30 Santa Messa militare con Panegirico, discesa del Simulacro e Processione al Santuario



ore 11.00 Santa Messa solenne al Santuario



ore 14.30 Seconda Adunata della Milizia e Prelievo della Bandiera



ore 15.30 Vespri solenni al Santuario e Processione di ritorno a cui seguirà l’Ascesa del Simulacro alla Cupola tra una pioggia di petali.