Incontro walser ai piedi della Madonna delle Nevi al Passo del Moro

Per domani 5 agosto, festa della Madonna delle Nevi, è stata confermata la manifestazione al Passo del Moro dove si ritroveranno le comunità walser di Macugnaga e della Valle di Saas per l’annuale incontro caratterizzato dalla celebrazione della S. Messa (trilingue: italiano, tedesco e latino) concelebrata dal prevosto di Macugnaga don Maurizio Midali e dai parroci della Saas Tal, don Amedeo Brigger e don Konrad Rieder e altri sacerdoti.

La celebrazione si terrà sullo spartiacque italo-elvetico dove è posta, da oltre cinquant’anni, la grande statua della Madonna delle Nevi alta metri 5,60 per un peso totale di nove quintali. Poggia su di un basamento, alto 4 metri, costruito in cemento e rivestito in pietra locale.



Al termine, aperitivo offerto dagli amici svizzeri e pranzo nel rifugio CAI Oberto Maroli oppure al ristorante Smeraldo all’arrivo della funivia.