Ornavasso, in formato streaming l'evento musicale 'Facciamo rumore in memoria di Giò'

Sarà un formato veramente rinnovato quello della 22° edizione del festival di musica indipendente Facciamo rumore in memoria di Giò. Precedente programmato per svolgersi in presenza, a seguito dell’introduzione delle nuove norme anti-contagio, per permettere la partecipazione di tutti, l’organizzazione ha preferito spostare l’evento sul web, mantenendo la data di domenica 22 agosto. I concerti saranno trasmessi in streaming e gratuitamente sulla pagina Facebook dell’evento, a partire dalle 17.

Resi noti i nomi dei musicisti che si passeranno il testimone: sono 10 e scelti fra quelli più attivi delle provincie di VCO e Novara nel panorama indipendente e underground italiano. Quest’anno la scelta artistica ha spostato il festival verso il cantautorato e il genere punk della vecchia guardia.



Sarà un’edizione che sancisce un doppio ritorno sulle scene: quello di uno dei gruppi ska-punk più apprezzati dell’Ossola (rifondato per l’occasione): i Juda’s Kiss, e quello di uno dei nomi storici del punk-rock torinese: i WallyGators, attivi dal 1993. Accanto a loro, riconfermati i nomi di Red e Muro Beltrami, gli unici ad aver partecipato all’edizione del 2019, e non solo. Doppietta anche per Zio Fasella Dj che si occuperà della conduzione dello streaming con la vivacità che lo contraddistingue. Per la categoria cantautori-chitarristi si esibiranno: Cristian Soldi, chitarrista e produttore verbanese, Aberto Fabbris, in una versione solista per l’ex frontman dei Bonnie & Hot Sauseges e Massimiliano Cremona, reduce dalla pubblicazione del suo ultimo album. Ultimi, ma ovviamente non per importanza, saranno ospiti i brani scanzonati del gruppo country No Wheels e l’energia del rock and roll dei Matt Cadillac and The Shoots.





Contemporaneamente allo streaming saranno raccolti fondi da destinare ad Amnesty International Italia.





Organizzato dal 1997, il festival vuol far conoscere alle nuove generazioni Giovanni Bianchetti, per tutti il Giò, musicista di Ornavasso scomparso nel giugno 1996. Studente presso la facoltà di psicologia di Torino, Bianchetti era il traino in progetti musicali noti e apprezzati: è stato voce del gruppo crossover Silent Noise, bassista e cantante del gruppo punk-rock No reason, bassista della band psycho-punk Nod e voce del primo tributo ai Nirvana della provincia del VCO.





Da quest’anno il festival ricorda anche un altro noto musicista: il verbanese Luca “Toro” Corsini, ex bassista dei Silent Noise e dei Thee S.T.P. e scomparso prematuramente nel 2014.





Negli anni sul palco sono passati alcuni fra i migliori artisti delle province del VCO e Novara e nomi noti come Linea77, Toxic poison, Eva’s milk, So long cocks name, Stato bardo, Fuori fa freddo.





Per tutti gli aggiornamenti si rimanda alla pagina Facebook Facciamo Rumore in Memoria di Giò.