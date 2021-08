Cerame, Basso, Piffer e Acuti vittoriosi sul circuito di Villadossola

Nicola Cerame (Castellettese), Lorenzo Basso della Ciclistica Bordighera), Sara Piffer (Velo Sport Mezzocorona) e Maria Acuti (Valcar) si sono aggiudicati la gare di ciclismo di Villadossola. Organizzate dal Pedale Ossolano Idroweld erano valide per i trofei Luigi Bosetti e Armando Bertolacci. Le prove prevedevano alcuni giro nella zona sud di Villadossola con l'arrivo al gaggio dopo aver affrontato la breve ma dura salita del Mottetto.

Tra gli esordienti primo anno si è imposto Nicola Cerame (Castellettese), davanti a Daniele Muratore (Ciclistica Bordighera) e al portacolori del Pedale Ossolano Luca Tartaggia; tra gli esordienti secondo anno vittoria di Lorenzo Basso (Ciclistica Bordighera) che è prevalso su Matteo Turconi (Bustese Olonia)

Tra le ragazze esordienti e allieve - trofei Germano Barale e Festa dell’Unità - successo per Sara Piffer del Velo Sport Mezzocorona davanti a Marta Pavesi (Valcar - Travel & Service) e a Beatrice Temperoni (Bordigera); fra le esordienti ha tagliato per successo per Maria Acuti (Valcar) su Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli)