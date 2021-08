Venerdì 13 al Torrione del Calvario andrà in scena lo spettacolo “Harp&Tap"

Il festival “Oxilia - teatro e musica per la terra d'Ossola" organizzato da Compagnia Dellozio, in collaborazione con Cappella Musicale del S. Monte Calvario, prosegue con due appuntamenti ai Giardini del Torrione presso il Sacro Monte Calvario.

Venerdì 13 agosto 2021 alle ore 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Harp&Tap", di e con Adriano Sangineto e Ilaria Suss. Lo spettacolo rappresenta il primo ingresso in Oxilia della danza; fi no ad ora infatti non erano presenti nella programmazione spettacoli che riguardassero da vicino l'arte coreutica. Il duo Suss - Sangineto presenterà una proposta innovativa e audace; l'unione di uno strumento e di uno stile di danza che spesso nell'immaginario collettivo evocano mondi totalmente opposti. La programmazione di questo evento nel calendario del festival rappresenta la volontà di dare voce a prodotti sperimentali e progetti diversificati in grado di arricchire la scena artistica.

Questo spettacolo, grazie alla perfetta padronanza che gli artisti hanno delle discipline, al loro talento nella ricerca artistica e all'affiatamento del duo, dimostra le potenzialità di questo accostamento.

Il tip tap infatti è non solo danza, ma musica percussiva vera e propria, che arriva alle orecchie oltre che agli occhi, e il prodotto artistico di questi due interpreti valorizza perfettamente questo aspetto in unione con uno strumento come l'arpa, che Sangineto padroneggia perfettamente sia per la parte esecutiva che per l'aspetto compositivo.

Musiche di Adriano Sangineto

Coreografie di Ilaria Suss

Con Adriano Sangineto e Ilaria Suss





Di seguito i curricula dei due interpreti.

Adriano Sangineto

Nato e cresciuto nell'ambiente della liuteria paterna, Adriano si forma come musicista venendo a contatto con personalità di spicco della cultura popolare internazionale, come Alan Stivell, Carlos Nunez, i Chieftains e altri.

Appassionato degli strumenti popolari in generale, esprime un eclettismo musicale in svariati ambiti musicali, dalla musica antica a quella moderna, passando per la musica classica, il new age, il pop, e rivalutando la musica popolare italiana ed europea con arrangiamenti originali. Adriano suona numerosi strumenti a fiato e a corda e si specializza in clarinetto al conservatorio di Milano e in arpa celtica compiendo degli studi da autodidatta. Impegnato nella costante ricerca di nuove sonorità, ha sviluppato una tecnica personalizzata che trasforma l'arpa celtica in uno strumento di grande coinvolgimento stravolgendo ogni connotazione.

Adriano, grazie all'approfondimento della composizione classica in conservatorio a Milano e alla sua coniugazione con la cultura musicale popolare, compone brani per numerose destinazioni, colonne sonore, attività teatrali, pubblicità.

Nel 2012 ottiene un riconoscimento al "Golfo dei Poeti film festival" di Lerici come compositore della migliore colonna sonora tra i cortometraggi in gara.

"Arpa Creativa" è il titolo del primo album solistico, uscito nel 2012. Questo progetto, con masterclass e concerti, viene esportato nei festival di tutta Europa, tra i quali "Rencontres de la Harpe Celtique" a Dinan (F), "Edinburgh International Harp Festival" a Edimburgo (UK), "Arfavita" a Mosca, "Harfentreffen" a Lauterbach (D), "Noia Harp Festival" a Vila de Noia (E), "Jornadas de Arpa" a Madrid (E).

Nel 2014 esce il secondo album solistico, pubblicato da Rox Records, "Arpacadabra".

Insieme alla sorella gemella Caterina, forma l'Ensemble Sangineto con cui si dedica alla musica popolare irlandese e italiana con arpa celtica e salterio. Tre sono le uscite discografiche del gruppo, "Altea Rosa" (2006), "On A Silver Cloud" (2013) e "seministerra" (2014). Nell'estate 2014 l'Ensemble Sangineto fa una tournée europea (Italia, Spagna, Belgio e Francia) ottenendo numerosi consensi dal pubblico internazionale e espliciti apprezzamenti da stampa e emittenti radiofoniche.

Nel 2013 fonda il gruppo Antica Liuteria Sangineto, con cui presenta un repertorio di musica antica (dal Medioevo al Barocco) utilizzando strumenti desueti ricostruiti dal padre liutaio a partire dai dipinti di maestri pittori del Rinascimento (quali Giorgione, Piero di Cosimo, Gaudenzio Ferrari e Leonardo da Vinci). Con questo gruppo incide nel dicembre del 2013 una monografia dedicata agli strumenti musicali nell'arte pittorica che promuove in giro per l'Italia e la Francia.

Nel 2015 estende il progetto di "arpa da ballo" ad altri musicisti e crea il gruppo Lyradanz, destinato alla composizione di brani originali ispirati ai ritmi della danza popolare europea. Nell'ottobre 2015 esce il primo album "Un giorno in ballo" e si inaugura la tournée europea in Belgio, Olanda e Francia, con grande acclamazione per l'originalità del progetto. Nell'aprile 2018, pubblica il secondo album "Una notte in ballo" sperimentando arrangiamenti più complessi sempre a partire dall'impronta ritmica delle danze popolari europee.

Nel 2017 pubblica il suo terzo album solistico "Synantys". Intervengono 16 collaboratori scelti tra i musicisti che più hanno incoraggiato e ispirato la vita dell'arpista.

Dal 2018, Adriano collabora stabilmente con la cantante italiana Antonella Ruggiero, rielaborando il repertorio all'arpa celtica.

Ilaria Suss

Inizia da piccolissima a muovere i primi passi nella danza; al termine degli studi si iscrive all'accademia MTS ed è il colpo di fulmine! Grazie a questa scuola riesce a mettere insieme le discipline che fino ad allora aveva sperimentato singolarmente e da questo periodo di approfondimento inizia la sua avventura professionale.

Dopo alcune esperienze in televisione e piccole parti nella prosa come attrice, si avvicina al mondo del musical grazie a Gillian Bruce, affiancandola come assistente nel 2004 e 2005 per le coreografie del musical Anything Goes. Nel 2004 si avvera il suo grande sogno entrando come performer a far parte della Compagnia della Rancia nel cast di Pinocchio; nel 2006 é assistente coreografa e performer in Toc Toc a Time for Musical prodotto da Palazzo e Irreale. Nel 2007 interpreta il ruolo di Hilda e del Gorilla in Cabaret con la Compagnia della Rancia con la quale continua la collaborazione nel 2008 come assistente coreografa in High School Musical. Nel 2009 l'avventura con Pinocchio ricomincia e dopo una breve tournée nazionale vola con lo spettacolo in Corea, fino ad arrivare nell'ottobre 2010 a calcare le scene newyorkesi.

Nel 2011 è assistente coreografa in Happy Days prodotto dalla Compagnia della Rancia; questo è un anno importante per lei perché inizia la sua avventura come coreografa per la Giais International Group negli spettacoli al Casinò di Campione d'Italia. Nel 2012 è coreografa per lo spettacolo Mina Vagante regia di Sandro Querci. Nel 2013 è assistente coreografa per Frankenstein Junior e nel 2014 per Cercasi Cenerentola. Nell'estate 2014 è assistente coreografa nel workshop Disney su Newsies con la regia di F. Bellone e coreografie G.Bruce. Nell'estate 2015 è assistente coreografa per Dirty Dancing-

The elassie Story on Stage prodotto da Wizard Production, regia F.Bellone e coreografie di G.Bruce. Nello stesso anno in tour con Cabaret della Compagnia della Rancia regia di S.Marconi coreografie G.Bruce. Nel 2016 firma le coreografie del primo spettacolo italiano che debutta in Paraguay Be Italian con la regia di G.Fontani. Nel 2019 firma le coreografie di "Ami e Tami", co-prodotto dal Teatro Coccia e STM, regia M.Iacomelli; nel 2020 quelle di "Oklahoma!", regia di L.Savani. E' docente di danza presso la prima Accademia di Musical accreditata AFAM, la Scuola del Teatro Musicale con sede al Teatro Coccia di Novara, al Teatro Maggiore di Verbania e al Teatro degli Arcimboldi di Milano; insegna danza jazz, musical e tip tap all'Accademia MAS di Milano e in molte scuole amatoriali.

Domenica 15 agosto, sempre alle 21.15 Oxilia sarà ancora ai Giardini del Torrione per il concerto del gruppo Bravagente Klezmer-Folk Band, che proporrà musiche della tradizione popolare mitteleuropea. Il ritorno della formazione è significativo segno di ripresa e speranza per l'attività culturale in quanto la folk band era stata protagonista dell'ultimo concerto pre-covid al Calvario per la Festa della Cella 2020. La serata di ferragosto verrà quindi vissuta nel segno delle grandi tradizioni popolari della mitteleuropee.

Bravagente Klezmer-Folk Band

Violino: Silvia Rossi Flauto: Chiara Pavan Chitarra: Marcello Nardilli Contrabbasso: Alessandro Bellan Voce narrante: Sofia Bevilacqua

Per gli eventi non è necessaria prenotazione. È necessario presentare il Green Pass per accedere agli spettacoli e rispettare le vigenti normative sanitarie. Ingresso a offerta libera.