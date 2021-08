Al Lusenstock i volontari della Cri di Domo entreranno gratuitamente

Con una lettera alla CRI Comitato di Domodossola la società Domobianca srl, organizzatrice del concerto-evento Lusenstock che vedrà esibirsi sul palco il suo direttore artistico Alberto Fortis con ospiti del calibro di Alberto Fortis, Francesco Baccini, Rossana Casale, Omar Pedrini ed Enzo Iacchetti, ha comunicato la decisione di garantire l'ingresso omaggio allo spettacolo ai volontari della CRI Comitato di Domodossola.

"In un momento in cui alcuni grandi appuntamenti del nostro territorio vengono annullati per le note difficoltà abbiamo deciso di andare avanti comunque e di cogliere l'occasione dello show- concerto per ringraziare i volontari della CRI” con queste parole i dirigenti di Domobianza365 hanno annunciato la decisione di regalare il biglietto per Lusenstock ai volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Domodossola.

"È un piccolo segno di gratitudine verso gli uomini e le donne che si sono trovati a lavorare in prima linea e che continuano a farlo per fronteggiare e sconfiggere questa maledetta pandemia".

Prenotandosi alla mail info@domobianca.it ed esibendo il tesserino di riconoscimento alle biglietterie del Lusentino nella giornata del 21/08 (dalle 15:30 alle 20:30) verrà consegnato ai volontari un biglietto omaggio che consentirà loro l'accesso all'area dello spettacolo.