E' morta la donna di Cadrezzate caduta alle Marmitte dei Giganti

Non ce l'ha fatta la donna di Cadrezzate precipitata ieri nel fiume Toce alle Marmitte dei Giganti, nel Verbano Cusio Ossola. L'escursionista varesina, 41 anni, era rimasta vittima di una brutta caduta in acqua mentre si trovava a Maiesso di Premia. All'improvviso è scivolata finendo nel torrente: nella caduta ha battuto la testa, rimanendo sott'acqua.

A soccorrere la turista alcune persone che si trovavano in zona, che l'hanno estratta dall'acqua e affidata alle cure del personale sanitario. All'arrivo dei primi soccorritori le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Stabilizzata sul posto dal personale medico era stata elitrasportata alle Molinette Torino in codice rosso, dove è arrivata in condizioni disperate. Nella tarda serata di ieri è deceduta.