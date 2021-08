Domani il via a Sentieri e Pensieri. Primo ospite Marino Bartoletti

Tutto pronto a Santa Maria Maggiore per la nona edizione di Sentieri e Pensieri, il festival letterario diretto da Bruno Gambarotta.

Gli appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, si terranno nel suggestivo Parco di Villa Antonia o al cinema comunale in caso di maltempo. Tanti i protagonisti che andranno a comporre il ricchissimo calendario del festival, attesi a Santa Maria da domani al 25 agosto: da Marino Bartoletti a Cinzia Scaffidi, da don Luigi Ciotti a Francesco Vecchi, passando per Roberto Morgese, Benito Mazzi, Jacopo Veneziani, Maurizio Lastrico, Anna Zafesova, Annalisa Cuzzocrea, Gino Vignali, Stefania Auci, Marco Balzano, Davide Longo e Stefano Zecchi.

La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata, e garantirà una prelazione sulla garanzia del posto a sedere. Il via già oggi con un’anteprima affidata all’hobbista della carta, Raimondo Caliari a partire dalle 18.

Per l’appuntamento inaugurale di Sentieri e Pensieri, domani sempre alle 18, sarà invece ospite Marino Bartoletti per presentare il suo ultimo libro La cena degli Dei edito da Gallucci, in dialogo col giornalista de La Prealpina, Luca Spriano. Alle 21 si proseguirà con il consueto incontro a cura del Parco nazionale della Val Grande, moderato dalla fiduciaria della Condotta Slow Food Verbano e Lago Maggiore, Maria Cristina Pasquali, dove protagonista sarà la giornalista Cinzia Scaffidi.