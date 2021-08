Mergozzo, continua fino al 29 agosto la mostra "Percorsi trasversali"

Il percorso espositivo, curato da Marisa Cortese dell’Associazione Siviera, con la collaborazione della coordinatrice dell’Ecomuseo, Elena Poletti, e dei volontari del Gruppo Archeologico, si snoda, come nelle precedenti edizioni, in diversi spazi del paese tra il lungolago, il museo e la via del Sasso, coinvolgendo anche l’Antica Latteria. Fino al 29 agosto 2021 in una galleria d’arte “diffusa”, che propone quest’anno come filo conduttore il mondo vegetale “con un auspicio di rinascita dai momenti difficili che abbiamo attraversato” sottolineano i curatori. Il logo dei “Percorsi” accoglie un germoglio interpretato da una foto di Carlo Pessina, che figura anche tra gli espositori.

Quest’anno il percorso è inoltre arricchito dall’inserimento della mostra Herbarium Vagans realizzata da Associazione Musei Ossola con il contributo creativo di 50 artisti, che hanno raffigurato con diverse tecniche e stili le erbe alpine.

Alcune opere saranno sempre visibili, ma il percorso nella sua completezza potrà essere fruito durante gli orari di apertura prefissati delle sedi museali, ad ingresso gratuito tutti i giorni ore 15-18.

Nel corso del mese di agosto si terranno eventi a tema secondo il seguente calendario:

Giovedì 19 agosto ore 21

Porticato delle Cappelle (in caso di pioggia Antica Latteria)

L’arte dell’intreccio delle fibre vegetali lezione-dimostrazione di intreccio di canestri con piccolo laboratorio pratico a cura di Associazione La Lencistra

Giovedì 26 agosto ore 21

Antica Latteria

Erbe ad arte Inferenze di confine tra arte, musica, botanica e cucina. Serata di parole, musica e immagini a cura di Alessia Zucchi, Carlo Bava e Maria Cristina Pasquali con la partecipazione di Ilario Garbani Marcantini, fisarmonica e cornamuse

Per la partecipazione agli eventi si raccomanda la prenotazione e si richiede al gentile pubblico di munirsi di mascherina

Per informazioni: 0323 840809; sms/whatsapp 348 7340347; museomergozzo@tiscali.it