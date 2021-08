Premia, bimbo scivola in acqua e viene salvato dalla madre

Attimi di panico agli Orridi di Maiesso oggi pomeriggio. Un bambino di 8 anni è scivolato in acqua dove la corrente fortunatamente non era forte, anche la mamma è finita in acqua nel tentativo di riportarlo a riva.

Mamma e bambino sono stati salvati da alcune persone che hanno assistito alla scena.

E' successo nella zona dove pochi giorni fa è morta una giovane di 41 anni di Cadrezzate. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso supportato dal Soccorso Alpino di Baceno. Mamma e bambino sono stati elitrasportati in ospedale per accertamenti.