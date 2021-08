Sentieri e Pensieri, oggi a Santa Maria Don Ciotti e Francesco Vecchi

Venerdì 20 agosto alle ore 18 uno degli ospiti più attesi di questa edizione, don Luigi Ciotti, presenterà ilsuo ultimo libro edito da Giunti, “L'amore non basta”. Luigi Ciotti ha fondato nel 1965 il Gruppo Abele,associazione che promuove l’inclusione e la giustizia sociale.

A questo si è aggiunto un impegno di ricerca,informazione e formazione attraverso innumerevoli progetti, allargando il suo impegno alla denuncia e alcontrasto del potere mafioso con la fondazione di Libera. Il suo ultimo libro – che sarà presentato in undialogo con il referente di Libera VCO, Lorenzo Bologna – è una sorta di autobiografia collettiva e raccontal’esistenza fuori dal comune di un sacerdote che non si limita alla cura delle anime, ma si batte per unamaggiore giustizia sociale, per una società dove tutti, a partire dai più fragili, siano riconosciuti nella lorolibertà e dignità di persone.

Alle ore 21 il palco di Santa Maria Maggiore ospita il giornalista Francesco Vecchi. Laureato in Discipline Economiche e Sociali all’Università Bocconi, dopo aver lavorato a TGcom24 e al TG5, dal 2016 è il conduttore di Mattino Cinque, il programma quotidiano del mattino di Canale 5.

“Gli scrocconi” è il titolodell'ultimo suo libro edito da Piemme, che nasce da una domanda che non si può più ignorare: potremotornare al livello di benessere che abbiamo raggiunto e mantenere i diritti che consideriamo acquisiti setutto il peso poggia sulle spalle di pochi? A dialogare con l'autore sarà Marco Graziano, giornalista delle reti Mediaset.