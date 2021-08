Questa sera serata dedicata alla musica Barocca a Cardezza

Sabato 21 agosto 2021 alle ore 21.15 a Cardezza, presso la chiesa di S. Antonio Abate, sarà di scena la grande musica barocca. Anche il comune di Beura Cardezza ha raccolto quest'anno l'invito a entrare a far parte delle location del festival Oxilia e credendo in questo progetto diffuso sul territorio. Presso la chiesa di Cardezza verranno eseguite musiche di A. Vivaldi, G. F. Haendel, J. S. Bach e W. A. Mozart. In scena il soprano Federica Napoletani, il Convivio Rinascimentale e la Camerata Strumentale di San Quirico.

Sarà l'occasione (come già successo nelle varie edizioni di Oxilia) per apprezzare, oltre alla musica, la bellezza di un borgo ossolano come quello di Cardezza, con la sua vista sulla piana dell'Ossola e la bella chiesa di S. Antonio Abate. Un altro luogo esplorato da Oxilia, nell'intento di portare la cultura su tutto il territorio e renderla accessibile al più largo numero di persone possibile.