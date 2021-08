A Locarno il 28 agosto c'è Open air al Lagh

Una serata che spazia tra Metal, Rock, Punk e Folk, resa possibile grazie ad un’associazione non profit nata dalla passione di quattro amici per la musica e la loro regione. Open Air al lagh ha portato sul palco nelle scorse edizioni artisti come Modena City Ramblers, The Real McKenzies e lo scorso anno la famosa band Punk Rock californiana Bad Religion, raggiungendo in soli quattro anni numeri di presenze importanti a livello artistico per il panorama musicale ticinese con oltre 2000 spettatori per serata.

A completare la ricca offerta musicale, dalle 17.30 alle 2 del mattino del 28 agosto (apertura cancelli alle 16.45), saranno presenti diverse postazioni bar passando da cocktails bar a wine bar e una ricca griglia con prodotti locali, che accompagneranno il pubblico durante le due serate nella splendida Location dell’Open air al Lagh.

I biglietti sono disponibili in prevendita su biglietteria.ch – ticketcorner.ch e sul sito openairallagh.ch