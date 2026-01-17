“Direction Home”, Adriano Olivetti e il coraggio di pensare comunità: serata al Phenomenon Live Club con CdO Insubria

Una serata tra teatro, musica e riflessione sul significato del lavoro e della comunità. Martedì 27 gennaio 2026, alle 18.30, al Phenomenon Live Club di Fontaneto d’Agogna (SP229 10, a circa 100 metri dall’uscita Borgomanero dell’autostrada A26), la Compagnia delle Opere Insubria propone l’evento “Direction Home, Adriano Olivetti e il coraggio di pensare comunità”.

La piéce porta in scena la storia di Adriano Olivetti, intrecciandola alle musiche senza tempo di Bob Dylan, in uno spettacolo che diventa “materia viva” e interrogazione aperta su temi attualissimi: il lavoro, la libertà, l’impresa e la comunità intesa come scelta quotidiana. Non una celebrazione, ma uno stimolo. Non una lezione, ma un’esperienza capace di coinvolgere il pubblico e aprire nuove domande.

L’iniziativa, però, non si esaurisce nella visione dello spettacolo. Come spiegano gli organizzatori, "in un tempo che chiede risposte rapide e pensieri veloci, questa serata invita a rallentare, ad ascoltare, a riconoscersi dentro un racconto che riguarda ancora chi guida un’azienda, chi genera lavoro, chi sente che l’economia non è neutra ma profondamente umana".

L’evento è pensato infatti come un incontro ad “alta densità relazionale”: gli associati alla Compagnia delle Opere Insubria sono chiamati a essere protagonisti e non semplici spettatori, con la possibilità di accompagnare una persona significativa del proprio percorso professionale.

La partecipazione è gratuita, ma con iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati, per garantire la qualità dell’incontro e del dialogo.

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@cdoinsubria.org