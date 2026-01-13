La Banda Musicale Alpina di Malesco celebra Santa Cecilia

Tempo di festeggiamenti per l'ultracentenaria Banda Musicale Alpina di Malesco. L'Alpina celebrerà domenica 18 gennaio Santa Cecilia. Il programma prevede la santa messa alle 11.15 e alle 12.30 il pranzo presso l'hotel La Perla di Vocogno di Craveggia. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi per il pranzo entro e non oltre il 15 gennaio telefonando al 340.9709046.