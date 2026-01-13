 / Eventi

La Banda Musicale Alpina di Malesco celebra Santa Cecilia

Il 18 gennaio messa e pranzo in compagnia

Tempo di festeggiamenti per l'ultracentenaria Banda Musicale Alpina di Malesco. L'Alpina celebrerà domenica 18 gennaio Santa Cecilia. Il programma prevede la santa messa alle 11.15 e alle 12.30 il pranzo presso l'hotel La Perla di Vocogno di Craveggia. Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi per il pranzo entro e non oltre il 15 gennaio telefonando al 340.9709046.

Marco De Ambrosis

