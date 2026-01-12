Sant’Antonio Abate a Cardezza, il pane in cammino e la benedizione degli animali

Cardezza si prepara a celebrare la festa di Sant’Antonio Abate rinnovando un rito antico, profondamente legato alla storia e all’identità delle comunità di Cuzzego e Cardezza. Un appuntamento che, anche quest'anno, viene mantenuto fedelmente nelle sue date tradizionali del 16 e 17 gennaio, senza spostamenti, nemmeno quando cadono in giorni feriali, a testimonianza di una devozione profondamente radicata.

Il momento più suggestivo è in programma venerdì 16 gennaio, con la partenza alle 14.00 da piazza Chiesa a Cuzzego per il trasporto del pane lungo la storica “Mulattiera del Pane”, oggi conosciuta come Via del Pane. Un pellegrinaggio che rievoca un’usanza secolare: il pane, preparato grazie alle offerte raccolte nel periodo natalizio dalla comunità, un tempo sotto forma di cereali poi macinati al mulino di Carale, veniva sfornato alla vigilia della festa, tagliato e sistemato nelle gerle. Nel pomeriggio, portato a spalle lungo la mulattiera, arrivava a Cardezza dove, come primo gesto, venivano offerte otto pagnotte agli abitanti del paese.

Ancora oggi questa tradizione viene mantenuta viva, coinvolgendo persone di tutte le età, dai più anziani ai bambini, che percorrono insieme il tragitto tra Cuzzego e Cardezza. Negli ultimi anni alla camminata devozionale si è unito anche un numeroso gruppo di camminatori provenienti da Borgomanero, mentre non manca mai la presenza delle donne in costume tradizionale del gruppo “I Stciupatel” e del parroco, don Paolo Cavagna. All’arrivo, alle 15.00 in piazza a Cardezza, si svolgerà la benedizione del fuoco e degli animali, rito ripristinato negli ultimi anni. Per l’occasione verrà acceso un braciere per la benedizione del fuoco, mentre gli animali, soprattutto cani ma talvolta anche gatti o animali da cortile, verranno benedetti sempre in piazza.

La festa proseguirà sabato 17 gennaio, giorno dedicato a Sant’Antonio Abate. Alle 10.30 è prevista la santa messa con la benedizione e la distribuzione del pane, che avverrà, come da tradizione, all’uscita dei fedeli. Nel pomeriggio, alle 14.30, si celebreranno i vespri solenni, seguiti dall’incanto delle offerte e dall’estrazione della sottoscrizione a premi, prima del pranzo conclusivo.