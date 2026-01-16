 / Eventi

16 gennaio 2026

Toceno in festa per la patronale di Sant'Antonio Abate

Domani, 17 gennaio, le celebrazioni religiose e una serata danzante

Un paese in festa per Sant’Antonio Abate. È tutto pronto a Toceno per la patronale, in programma domani, 17 gennaio. Alle 10.00 sarà officiata la messa solenne con la presentazione delle offerte e la processione per le vie del paese; di seguito spazio alla tradizionale benedizione degli animali e del pane. Nel pomeriggio, alle 15.30, vespri solenni con bacio della reliquia seguito dall’incanto delle offerte e dalle musiche delle fisarmoniche in piazza della chiesa. Infine, la serata danzante nella sala polifunzionale a cura  dell’orchestra “Romeo e i Cooperfisa”.

Marco De Ambrosis

