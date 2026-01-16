Il Pop Coro in concerto al teatro La Fabbrica con i ragazzi di AffDown

Nuovo appuntamento con la musica e la solidarietà al teatro La Fabbrica di Villadossola. Giovedì 29 gennaio alle 20.30 torna in scena il Pop Coro, in un concerto che vede protagonista la formazione affiancata dai ragazzi dell’associazione AffDown Vco. La serata avrà dunque una finalità benefica: l’intero ricavato sarà infatti devoluto ad AffDown a sostegno del progetto “Oltre i confini”.

Come da sua consolidata tradizione, il Pop Coro proporrà un repertorio di brani noti e coinvolgenti, pensati per far cantare e ballare tutto il pubblico, trasformando il concerto in un’esperienza collettiva di festa e partecipazione. La presenza sul palco dei ragazzi di AffDown Vco darà vita a una serata carica di emozioni, condivisione e messaggi positivi, dove la musica diventa strumento di incontro e inclusione reale.

Il progetto “Oltre i Confini” è dedicato ai ragazzi con sindrome di Down, e non solo, e promuove autonomia, crescita personale e consapevolezza di sé. Si sviluppa attraverso laboratori emotivi ed esperienziali, differenziati per fasce d’età, con l’obiettivo di potenziare competenze e capacità, rafforzare l’autostima e accompagnare i partecipanti nel superamento dei propri limiti, valorizzando le potenzialità di ciascuno.

I biglietti, al costo di 20 euro, sono disponibili in prevendita presso la bottega Cavicchi di Domodossola; per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 339 1200877 (Lalla) o 370 1138272 (Livio).