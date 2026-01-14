Torna a Druogno la camminata benefica a sostegno della ricerca sul cancro

Torna anche nel 2026 a Druogno “Just the woman I am”, la camminata benefica promossa da Cus Torino, dal Politecnico di Torino e dall'Università degli Studi di Torino che raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro promuovendo la prevenzione, i corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere.

La manifestazione è in programma per domenica 12 aprile e prevede un percorso lungo la strada ciclopedonale tra il Mulino di Sasseglio e Como. Le iscrizioni sono già aperte: per chi si iscrive entro il 31 gennaio sarà garantito il kit di partecipazione, fino ad esaurimento scorte; sarà poi possibile iscriversi fino al giorno dell’evento. Per partecipare alla camminata è richiesta una donazione minima di 20 euro: l’intero ricavato sarà devoluto alla ricerca universitaria sul cancro.