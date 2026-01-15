“Odisseo”: Carlo Decio torna in Ossola per il 6° appuntamento di TeatroCaveau

Tutto pronto a Domo il sesto appuntamento della Rassegna TeatroCaveau. Sabato 18 gennaio, al Teatro Caveau, va in scena “Odisseo”, un racconto teatrale che ripercorre l’epopea dell’eroe più famoso della letteratura, tra tempeste, prove, ritorni e scelte che parlano ancora oggi all’essere umano.

Protagonista della serata è Carlo Decio, che torna in Ossola con la sua capacità di affascinare il pubblico come un vero cantastorie. Sul palco interpreterà 15 personaggi, dando vita a un percorso che attraversa dieci anni di avventure, dentro e fuori l’anima, tra il mare impetuoso delle emozioni e le sfide della vita.

L’Odissea non ha bisogno di presentazioni: è un mito universale che continua a emozionare e a far riflettere, e che al Caveau diventa un’esperienza intensa e coinvolgente, capace di trasportare gli spettatori “per mare”, passo dopo passo, fino al cuore del racconto.

Sono previste due repliche, la prima alle 18.30 e la seconda alle 21.00, per permettere a tutti di vivere questa serata speciale all’interno della rassegna.