La Sbrinz Route sta attraversando la valle Antigorio

È partita questa mattina, venerdì 27 agosto, da Riale, alla volta di Premia, la carovana dello Sbrinz Route, la tradizionale rievocazione dei someggiatori svizzeri partiti dal Lucernese e diretti a Domodossola, a dorso di muli e cavalli.

La colonna ripercorrerà l’antica via commerciale utilizzata nel corso dei secoli dai mercanti che portavano verso l’Italia il loro formaggio a pasta dura ‘Sbrinz’ per ritornare in patria carichi di sale, vino e altri prodotti provenienti dal Mediterraneo.

La versione moderna ha lo scopo di valorizzare i sentieri e le mulattiere di un percorso transfrontaliero di circa centocinquanta chilometri, che unisce Lucerna a Domodossola in maniera da incentivare la conoscenza dell’ambiente alpino, un percorso che può essere effettuato anche dagli escursionisti.

Viene così rinsaldata un’amicizia e la reciproca conoscenza di tradizioni, prodotti tipici e patrimonio naturalistico e culturale che unisce le zone di confine tra Italia e Svizzera messi in relazione tra loro grazie alla cultura del popolo Walser che per primo ha abitato le terre alte dell’arco alpino.

Domani mattina la carovana partirà da Premia e calerà a Domodossola attraversando Crodo, Montecrestese e Crevola. Una volta giunti in piazza Marcato nel tardo pomeriggio verrà venduto il formaggio trasportato a dorso d’equino.