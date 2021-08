Italia Nostra boccia i ponti sui laghi

‘’Non ci pare che buttare ponti sull'acqua sia la soluzione, probabilmente sarebbe un nuovo problema da gestire e la soluzione di nulla’’. E’ negativo il commento della sezione provinciale di Italia Nostra sul muovo ponte che si vorrebbe realizzare sul lago d’Orta.

‘’Una soluzione, una ripetizione, un'ossessione: spuntano ponti un po' ovunque sulle acque del nostri laghi, quasi fosse un progetto risolutivo dei mali che, a sentire i promotori, affliggerebbero il turismo, quasi che la causa prima e ultima della crisi non fosse il Covid e quindi basterebbe gettare questi ponti sull'acqua perché, miracolosamente, si risolverebbe ogni problema’’ scrive Italia Nostra sul suo sito.

Ma loda il sindaco di Orta che ''ha avuto il merito di parlare molto chiaro, manifestando la sua decisa opposizione perché cadrebbe sul suo Comune come una tegola aggiuntiva rispetto ai picchi già elevati dei turisti che si riversano ogni fine settimana’’

Mentre una frecciata arriva al sindaco di Stresa ‘’che non è stato così esplicito; forse ha preferito il silenzio dopo che la proposta era stata bocciata dagli abitanti di una delle isole coinvolte, ma che vedeva anche soggetti ad essa favorevoli all'interno del suo governo. Comunque il silenzio dovrebbe sin qui, salvo smentite, essere inteso come dissenso’’.

.‘’Come andrà a finire questa storia non lo sappiamo - prosegue Italia Nostra - , come non lo sa nessuno; probabilmente dopo un po' non se ne parlerà più o se se ne dovesse parlare ancora, inizierà un'epica battaglia tra i fautori del sì e quelli del no con esito ignoto. Quel che è certo però è che buona parte dell'esito dipenderà dall'orientamento del Sindaci del Comuni interessati e per quanto riguarda Orta la decisione è già stata presa’’