Si svolgerà il 31 agosto a Villa la preghiera per l’ Afghanistan

Il vicariato dell'Ossola organizza per il 31 agosto alle 20.30 nella chiesa di San Bartolomeo un momento di preghiera per la pace in Afghanistan e in tutti i paesi in guerra. La celebrazione avrà luogo nel rispetto delle normative anti Covid.

L'Afghanistan è uno dei luoghi in cui i cristiani subiscono la più grande persecuzione a motivo della loro fede, una situazione che è peggiorata ora che il paese si trova nuovamente sotto le mani dei Talebani.

Con l'iniziativa viene accolto l'appello del Papa che aveva chiesto di pregare affinché cessi il frastuono delle armi e le soluzioni possano essere trovate al tavolo del dialogo.