Ufficio postale chiuso: in molti si lamentano

Sarebbe bastato un cartello appeso alla porta per evitare lamentele e disagi per gli utenti che stamani si sono recati all’ufficio postale di Villadossola. Gli uffici, infatti, erano chiusi. Perché il 24 agosto Villadossola festeggia la Patronale e gli uffici pubblici rispettano in giorno di chiusura. L’inconveniente nasce dal fatto che la festa patronale, quest’anno, è stata cancellata per l’emergenza covid e quindi in molti non hanno ‘legato’ i festeggiamenti - mancati - alle chiusure che gli uffici fanno in questi casi. Gli anni ‘normali, infatti vedono lo svolgimento della festa di San Bartolomeo nella settimana del 24 agosto, festeggiamenti che a Villadossola si protraggono anche il lunedì successivo, quando normalmente gli uffici, come anche la Posta, restano chiusi. Un diritto previsto in caso di feste patronali, come anche avviene a Omegna in queste ore.

Ma proprio l’assenza della festa avrebbe dovuto indurre ad esporre un cartello che annunciava la chiusura, per evitare il via vai di persone. Soprattutto perché oggi, 30 agosto, era previsto il ritiro delle pensioni per le persone il cui cognome inizia dalla lettera O per finire alla lettera L. ''Un banale cartello affisso due, tre giorni prima avrebbe evitato disagi e diverse lamentele'' ha detto chi si era recato alla Posta stamani.