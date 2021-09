Clima impazzito dal luglio più piovoso all’agosto meno piovoso dal 1962

Mercoledì 1° settembre inizierà l’autunno meteorologico ma volgendo uno sguardo all’estate 2021 è interessante e anche preoccupante l’analisi climatologica proposta da Luca Sergio di MeteoLive Vco: «Clima impazzito con estremi ravvicinati.

A Domodossola siamo passati dal luglio più piovoso all’agosto fra i meno piovosi della storia.



Se il mese di luglio 2021 è stato caratterizzato dalle abbondanti piogge, portando un nuovo record nel capoluogo ossolano, agosto sta terminando come uno dei meno piovosi.



Alla stazione meteorologica posizionata alla Torre Matterella annotiamo solo 13 mm in questo mese di agosto. Una approfondita ricerca storica ha permesso di risalire all’agosto 1962 quando all’Istituto Rosmini di Domodossola furono registrati 13.8 mm di pioggia.



Attualmente registriamo un clima estremo con queste anomalie molto ravvicinate, dalle alluvioni alla siccità.



Lago Maggiore



Dai primi di agosto il livello del Lago Maggiore è in continuo calo.

Le pochissime piogge di agosto stanno portando il livello del Lago Maggiore verso la soglia di magra.



Negli ultimi venti giorni il Lago Maggiore ha perso mediamente 2.3 cm al giorno per un totale di circa 85 cm, di questo passo si raggiungerà il livello della 1ª soglia di magra tra il 15 e il 20 di settembre, sempre che nel frattempo non arrivino le piogge.



Nei primi sei mesi del 2021 il livello massimo raggiunto è stato di 194.85 metri toccati il 14 luglio.



Temperature massime contenute



I valori termici massimi di questa estate 2021, ormai al termine, a Gravellona Toce non si è andati oltre i 34.2°C registrati il 13 giugno, è la quarta temperatura più alta registrata dal 2013.



Nel frattempo annotiamo l’arrivo di aria fredda dalla Scandinavia che porterà sul nostro territorio valori massimi intorno ai 22-23°C con le minime che dovrebbero attestarsi intorno ai 10-12°C, un deciso calo termico fuori stagione più simile al clima dei primi d’ottobre che non di fine agosto».