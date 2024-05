Meteo: ancora nuvoloso e piogge sparse

Il cielo si annuncia molto nuvoloso in diverse aree, con addensamenti più compatti soprattutto sulle zone montane e pedemontane alpine. Nel corso del pomeriggio, sono previste locali schiarite sul settore meridionale. Quanto alle precipitazioni, ci attendiamo rovesci e temporali sparsi, che potrebbero manifestarsi con intensità moderata o anche forte.

Questi fenomeni avranno origine dai rilievi alpini e si sposteranno sulle pianure. La quota neve si manterrà sui 2000-2200 metri sulle Alpi Pennine e Lepontine, mentre il zero termico registrerà un calo, arrivando a toccare i 2600-2700 metri. Sull'arco alpino, i valori si attesteranno intorno ai 2500 metri.

I venti, invece, saranno moderati o localmente forti provenienti dalle direzioni meridionali in montagna, mentre saranno più deboli dai quadranti orientali in pianura. Tuttavia, è previsto un rinforzo significativo nella zona dei laghi, con raffiche che potrebbero risultare sostenute. Infine, non si escludono locali grandinate e raffiche di vento associati ai temporali più intensi, specialmente nelle aree più esposte.