Croppo di Ceppo Morelli, festa patronale di Maria Bambina

Nella località Croppo, domenica 5 settembre, sarà celebrata la festa patronale della piccola frazione che vanta un magnifico Santuario dove si venera la statua di Maria Bambina.

A causa del perdurante periodo pandemico quest’anno i festeggiamenti saranno limitati alla sola S. Messa, ore 15.00, che sarà celebrata da don Fabrizio Cammelli, neo parroco di Vanzone in quanto il paese di Croppo è parrocchia di Vanzone pur essendo in Comune di Ceppo Morelli.



Per l’occasione i “campanari” Giacomo e Alain Sandretti suoneranno manualmente le campane che per il resto dell’anno restano silenziose.



Attigua al Santuario è visitabile la cripta secolare, conosciuta come "La Capéla dla pòsa" dove alcuni pannelli raccontano la storia, uno spaccato di vita anzaschina anteriore al 1433, anno di istituzione della parrocchia di Vanzone.



Prima di allora, i morti venivano portati fino al cimitero cristiano di Pietrasanta, l’attuale Pieve Vergonte, per una degna sepoltura pertanto questo luogo veniva utilizzato come obitorio di transito per i cortei funebri provenienti dai paesi siti a monte.



Le salme, con molto rispetto, venivano poste in questa cappella sotterranea, perciò detta "La Capéla dla pòsa" mentre i portantini e il resto del corteo si rifocillavano nella vicina casa che allora era osteria.