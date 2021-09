Verrà celebrata domenica 5 la messa in suffragio degli Spazzacamini

Niente Raduno Internazionale dello Spazzacamino in Valle Vigezzo ma Santa Maria Maggiore non rinuncia a rendere omaggio al mestiere che ha dato il nome alla valle degli spazzacamini.

E lo fa con una giornata speciale, domenica 5 settembre, di incontro e memoria, in attesa di poter ospitare nuovamente gli uomini neri di tutto il mondo nel 2022.

«Alle 10 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore - dicono dal Museo dello Spazzacamino - verrà celebrata la Santa Messa, seguirà l'omaggio floreale al Monumento allo Spazzacamino a Malesco con il gruppo dei piccoli Rüsca. Alle 16 a Santa Maria Maggiore nel Parco di Villa Antonia incontreremo gli amici spazzacamini che arriveranno in Valle per un saluto informale, in attesa del prossimo Raduno Internazionale».

Questi istanti saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook del Museo dello Spazzacamino e su quella di Santa Maria Maggiore Turismo per raggiungere chi non potrà essere presente all'evento.