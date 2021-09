Bannio, all’alpe Soi la chiusura del Centenario del Gruppo Alpini

Il capogruppo Sandro Bonfadini precisa: «A causa del perdurante periodo pandemico e alle procedure sanitarie collegate, non si tratterà della tradizionale Festa del Gruppo Alpini, ma solo dell’occasione di un momento comunitario atto a ricordare i cento anni del gruppo alpini e i mille anni dalla nascita di San Bernardo, a cui è dedicato l'oratorio di Soi».



Programma:



Ore 11.00 S. Messa solenne in onore di San Bernardo da Mentone, il santo delle Alpi e in ricordo degli alpini, alpigiani e alpinisti andati avanti.



Seguiranno la processione con la statua di San Bernardo per l'antico borgo e l'incanto delle offerte. Il ricavato sarà destinato al restauro della Meridiana posta sul retro dell’edificio religioso.



Ore 12.30 pranzo presso il Ristoro Alpe Soi (prenotazione obbligatoria – 348 256 24 91)