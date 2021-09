Calcio, il Vogogna apre le danze in Promozione

Vogogna e Sizzano aprono le danze dalla stagione 2021-2022 del Campionato di promozione. L’anticipo di sabato sera (20,30) al ‘Bonomini’ , tra Vogogna e Sizzano, è il prologo di una stagione di calcio attesa dagli addetti ai lavori dopo lo stop causato dal Covid.

I ragazzi di Enrico Castelnuovo ricominciano con entusiasmo dopo che l’ultimo spezzone di campionato li aveva visti inattesi ma meritati protagonisti, sino a quando la pandemia non aveva costretto a chiudere i battenti. In casa bianco verde non fanno programmi: l’obiettivo è salvarsi conducendo in porto un buon campionato.

Domenica toccherà poi alla Juventus Domo e al Piedimulera. I granata redici dal successo in Coppa tornano al ‘Curotti’ per ricevere il Città di Cossato, che il calendario ormai propone come primo test da un paio d’anni. Morellini spera di tenere alta la fama della società granata, che non parte mai per fare la comprimaria.

Il Piedimulera scende in quel di Dormelletto, terreno sempre ‘caldo’ per le squadre ospiti. Il 4 0 in coppa a Omegna non fa testo, perché Bonan deve rimettere insieme una squadra che negli ultimi tempi aveva un po’ segnato il passo.

La giornata propone anche : Arona-Valduggia; Bianzè-Omegna; Chiavazzese-Santhià ; Sparta Novara-Bulé Bellinzago; Vigliano-Briga