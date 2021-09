Dopo la riapertura del 1 settembre primo parto al Punto Nascite del San Biagio

Non è il primo nato dell’anno ma è comunque una nascita da ricordare.

Giacomo Magliocco è il primo bimbo nato dopo la riapertura del Punto Nascite di Domodossola lo scorso primo settembre. E’ venuto alla luce il 7 settembre, alle ore 23.33, con parto naturale: è il quartogenito di mamma Mara Ginestroni e papà Alberto Magliocco di Varzo.

Tanta la felicità dopo la paura, perché in realtà Giacomo è nato prematuro: la scadenza era 30 il settembre, ma le acque di mamma Mara si sono rotte la mattina del 6 settembre.

“E’ stata una fortuna che il Punto Nascite fosse aperto - dichiara la mamma - . Ero già stata in reparto il 2 settembre per il bilancio di salute, mai avrei pensato che solo pochi giorni dopo Giacomo sarebbe nato. Speravo comunque di partorire a Domo, in quanto anche le mie prime tre figlie sono nate al Punto Nascite domese e mi sono sempre trovata benissimo”.

Rispetto ai tre parti precedenti, stavolta la situazione era più delicata: le contrazioni non arrivavano, quindi il personale sanitario ha dovuto indurre il parto. “Si sono prodigati tutti per la salute mia e del bambino - continua Mara Ginestroni. - . Mi hanno sottoposta più volte ad esami e controlli vari. Inoltre a causa pandemia ognuno ha la propria stanza e ho avuto tutte le attenzioni e le cure necessarie. Il mio piano B sarebbe stato partorire a Verbania, se non fosse stato riaperto il Punto nascite di Domo, ma confesso che mi sarebbe dispiaciuto”.

“Non posso fare altro che ringraziare tantissimo i medici, le ostetriche, tutto il personale del nido, le infermiere del reparto: sono stata trattata come una regina e lo consiglio davvero a tutti; è giusto che se ne parli!” conclude mamma Mara.

Oltre al piccolo Giacomo, Mara e Alberto sono genitori di Serena 12 anni, Matilde 8 anni e Gloria 4.