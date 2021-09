Tre figli nati subito dopo le varie riaperture del punto nascite, la storia di una mamma vigezzina

Ancora una storia da raccontare che ha a che fare col punto nascite domese.

Agnese Adani 31 anni, della Valle Vigezzo, ha dato alla luce il suo terzogenito Riccardo Tadina nella notte tra sabato e domenica. Il suo è stato un parto naturale, come i due precedenti. Il fatto curioso è che Riccardo è nato come i suoi due fratelli, Lorenzo nel 2012 ed Emanuele nel 2015, subito dopo la riapertura del Punto nascite.

“Ogni mia gravidanza -racconta mamma Agnese- era segnata dall’incertezza perché ogni volta il reparto veniva chiuso e non si sapeva quando e se avrebbe riaperto. Fortunatamente anche stavolta è andata bene e ho potuto partorire in un luogo che ritengo sicuro, affidabile e dotato di personale altamente professionale. Onestamente ci tenevo tantissimo a partorire per la terza volta a Domo; il mio piano B sarebbe stato Verbania con la scomodità della lontananza da casa. Inoltre il fatto che il punto nascite domese sia un reparto non troppo grande, fa sì che veniamo seguite al 100%, anche oltre la normale prassi: sono stata sempre coccolata e trattata benissimo e non posso fare altro che ringraziare di cuore tutto lo staff”.

Mamma Agnese e il piccolo Riccardo stanno bene, sono rientrati nella loro casa di Villette oggi da papà Stefano e dai fratelli Lorenzo ed Emanuele. Un'altra storia a lieto fine.