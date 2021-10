Il Piedimulera in salute riceve un Vogogna ancora senza punti

Piedimulera 6 punti, Juventus Domo 1, Vogogna 0. In Ossola sorride solo il Pieidmulera che avevamo lasciato con apparenti problemi in Coppa Piemonte e ritroviamo vivo e vegeto in Campionato. Queste le sentenze dopo le prime 3 giornate di Promozione. Partiti male a Dormelletto, i biancoblù si sono ripresi subito con Bianzè e Juventus Domo. Sei gol in 180 minuti e neppure uno subito. La cura Bonan (che ricordiamo come uno dei miglior centrocampisti visti in queste latitudini) sta facendo bene.

Domenica la squadra ha sbancato il ‘Curotti’, e si è fatta complice involontaria dell’addio del tecnico granata Morellini che si è dimesso. Ora i ragazzi di Bonan affrontano il Vogogna, altra squadra ossolana che sta male. I bianco verdi devono ripartite perché sino ad ora hanno messo in cantiere zero punti. Conoscendo l’ambiente sappiamo che nessuno fa drammi in casa Vogogna. Una spinta a far bene la darà Antonio Fontana che dal cielo sosterrà i ragazzi di Castelnuovo. Antonio ci ha lasciati pochi giorni fa: è stata una persona esemplare per altruismo, serietà e sportività. Il Vogogna Calcio ma il paese hanno perso molto con la sua scomparsa.

Infine la Juventus Domo che gioca sul campo del Valduggia, squadra ancora a zero punti. Il nuovo allenatore Massimo Gervasoni è atterrato inaspettatamente sulla panchina. L'addio di Morellini gli ha aperto le porte, ma in poche ore non riuscirà certo a risolvere tutti i problemi palesati dalla squadra. Max, ex portiere, deve prima di tutto rattoppare la difesa (6 col gol incassati tre partite) ma anche risolvere il problema del gol: la squadra granata è la sola in Promozione che non ha ancora realizzato una rete.