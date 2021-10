'Tecniche di revenue management negli hotel del Piemonte orientale', ecco i progetti

Lunedì 4 ottobre, alle 17.45, saranno presentati on line i risultati del lavoro di ricerca 'Tecniche di revenue management negli hotel del Piemonte orientale'.

Il progetto, presentato nei mesi scorsi da Ars.Uni.Vco e finanziato da Fondazione CRT con un contributo di euro 18.000, ha l'obiettivo di sviluppare l'adozione di tecniche di revenue management con una comunicazione in grado di promuovere ed incrementare la competitività degli hotel per valorizzare lo sviluppo locale dei territori. Sono stati raccolti dati quantitativi e qualitativi per testare l'adozione di queste tecniche e comparare i risultati di chi adotta le tecniche di revenue management con chi non le utilizza. Il progetto si è sviluppato in 13 mesi, fino a settembre 2021.

Interverranno il professor Giampaolo Viglia dell'Università Valle D'Aosta, il professor Maurizio Irrera, Vice-Presidente vicario Fondazione CRT e la professoressa Stefania Cerutti, Direttore Centro Studi Upontourism e presidente Ars.Uni.Vco.

La presentazione sarà visibile sul canale youtube di Ars.Uni.Vco (cliccate qui per seguire la diretta).