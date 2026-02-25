 / Economia

Economia | 25 febbraio 2026, 08:00

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Tutte le proposte del centro per l'impiego

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
 

• 20261014 per azienda di Baveno che opera nel settore lapideo, un/a addetto/a alla

manutenzione impianti di frantumazione inerti. Si offre un contratto a tempo determinato di

6 mesi con possibilità di proroga a tempo indeterminato. Full time: da lunedì al venerdì dalle

8.00-12:00 e 13.00-17:00. Stipendio mensile medio 1600-1700eu.

• 20261212 Per struttura ospedaliera di Oggebbio, località Piancavallo, si ricerca un/a ausiliario

di cucina per attività di pulizia e sanificazione degli ambienti (cucina, spogliatoi, ecc.) e delle

attrezzature (carrelli, nastro di confezionamento, ecc.). Preparazione di confezionamento dei

pasti e vassoi dei degenti. Orario su turni: 07:05 – 15:05 o 13:40 – 21:30. Contratto a termine

6 mesi per sostituzione

• 2026758 Per azienda di Verbania addetta alla riparazione e assistenza tecnica di attrezzature

per ufficio (computer, multifunzioni, stampanti), operante prevalentemente nella provincia

del VCO, si ricerca un operaio junior da formare. Richiesto diploma tecnico e patente di guida

B. Contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi, full time 40h settimanali da lunedì al

venerdì. Con la possibilità della sua trasformazione a T.I.

• 2026959 Centro estetico di Verbania ricerca un/una ESTETISTA ONICOTECNICA. Richiesta

abilitazione, pregressa esperienza nella mansione. P.time verticale: due giornate dalle 9.00

alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo e un pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00. Iniziale Tempo

determinato con scopo di stabilizzazione a tempo indeterminato

• 2026887 Per struttura ospedaliera di Oggebbio (località Piancavallo) si ricerca un/una

segretaria/o da inserire presso l’ufficio dedicato alla gestione delle prenotazioni per pazienti

in degenza. Richiesto diploma o laurea, buon uso pc, predisposizione contatto con pubblico.

Full time di 36h settimanali con i seguenti orari: lun - mart e ven 8.30-17.00 ed il merc - giov

8.30-15.00. Tempo determinato 6mesi

• 2026892 azienda di Verbania-Vignone operante nel settore della manutenzione e installazione

di impianti di refrigerazione e climatizzazione ricerca un operaio in TIROCINIO. Richiesta buona

manualità, qualifica o diploma ambito elettrico, patente B.

• 20261163 Ristorante a Omegna cerca aiuto cucina. La risorsa collaborerà con lo chef e il team

nella preparazione e presentazione dei piatti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Richiesta capacità di lavorare in team, conoscenza delle tecniche di base e disponibilità full

time su turni, anche nel weekend.

• 2026868 2026923 Azienda di Villadossola specializzata in minuteria metalliche di precisione

cerca 1 attrezzista programmatore cnc n esperienza e 1 aiuto attrezzista. Iniziale contratto a

tempo determinato CCNL Metalmeccanico.

• 2026967 Azienda farmaceutica di Gravellona Toce cerca Impiegato/a Commerciale per Ufficio

Offerte, con attività di redazione offerte, gestione gare d’appalto, analisi prezzi e contatti con

clienti e fornitori esteri. Contratto a tempo indeterminato full time (lun–ven 8-13/14-17).

• 2026894 Studio commercialista a Domodossola cerca contabile con esperienza. Richiesta

precisione, affidabilità, riservatezza e attitudine alla collaborazione. Iniziale contratto a tempo

determinato. CCNL Studi professionali 3 livello.

• 2026893 Albergo a Bognanco ricerca CAMERIERE/A AI PIANI per stagione 2026. Contratto

tempo determinato 4 mesi, orario 8:30–13:30, CCNL Alberghi Liv. 6. Richiesta esperienza anche

minima, precisione e patente B.

• 2026700 Ristorazione collettiva a Villadossola cerca Cuoco/a di mensa. Indispensabile

esperienza pregressa e piena autonomia nello svolgimento del lavoro. Orari da lunedì a venerdì

6.00-14.00. CCNL turismo IV livello.

• 2026471 Albergo 4★a San Domenico di Varzo ricerca cameriere/a ai piani per pulizia e riassetto

camere. Offerto contratto stagionale da febbraio 2026, part-time o full time, con turni

organizzati e riposi garantiti. Richieste precisione, affidabilità e capacità di lavorare in

autonomia e in team.

• 2026231 Azienda di Baveno cerca un giardiniere per attività di cura di giardini, potature,

semine e pulizia degli spazi esterni. Preferibile esperienza, buona attitudine con i clienti,

patente B e autonomia negli spostamenti. Previsto contratto di 3 mesi rinnovabile, dal lunedì

al venerdì 8–12 e 13–17, RAL fino a 15.000 €.

comunicato stampa a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore