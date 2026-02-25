Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
• 20261014 per azienda di Baveno che opera nel settore lapideo, un/a addetto/a alla
manutenzione impianti di frantumazione inerti. Si offre un contratto a tempo determinato di
6 mesi con possibilità di proroga a tempo indeterminato. Full time: da lunedì al venerdì dalle
8.00-12:00 e 13.00-17:00. Stipendio mensile medio 1600-1700eu.
• 20261212 Per struttura ospedaliera di Oggebbio, località Piancavallo, si ricerca un/a ausiliario
di cucina per attività di pulizia e sanificazione degli ambienti (cucina, spogliatoi, ecc.) e delle
attrezzature (carrelli, nastro di confezionamento, ecc.). Preparazione di confezionamento dei
pasti e vassoi dei degenti. Orario su turni: 07:05 – 15:05 o 13:40 – 21:30. Contratto a termine
6 mesi per sostituzione
• 2026758 Per azienda di Verbania addetta alla riparazione e assistenza tecnica di attrezzature
per ufficio (computer, multifunzioni, stampanti), operante prevalentemente nella provincia
del VCO, si ricerca un operaio junior da formare. Richiesto diploma tecnico e patente di guida
B. Contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi, full time 40h settimanali da lunedì al
venerdì. Con la possibilità della sua trasformazione a T.I.
• 2026959 Centro estetico di Verbania ricerca un/una ESTETISTA ONICOTECNICA. Richiesta
abilitazione, pregressa esperienza nella mansione. P.time verticale: due giornate dalle 9.00
alle 18.00 con un'ora di pausa pranzo e un pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00. Iniziale Tempo
determinato con scopo di stabilizzazione a tempo indeterminato
• 2026887 Per struttura ospedaliera di Oggebbio (località Piancavallo) si ricerca un/una
segretaria/o da inserire presso l’ufficio dedicato alla gestione delle prenotazioni per pazienti
in degenza. Richiesto diploma o laurea, buon uso pc, predisposizione contatto con pubblico.
Full time di 36h settimanali con i seguenti orari: lun - mart e ven 8.30-17.00 ed il merc - giov
8.30-15.00. Tempo determinato 6mesi
• 2026892 azienda di Verbania-Vignone operante nel settore della manutenzione e installazione
di impianti di refrigerazione e climatizzazione ricerca un operaio in TIROCINIO. Richiesta buona
manualità, qualifica o diploma ambito elettrico, patente B.
• 20261163 Ristorante a Omegna cerca aiuto cucina. La risorsa collaborerà con lo chef e il team
nella preparazione e presentazione dei piatti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Richiesta capacità di lavorare in team, conoscenza delle tecniche di base e disponibilità full
time su turni, anche nel weekend.
• 2026868 2026923 Azienda di Villadossola specializzata in minuteria metalliche di precisione
cerca 1 attrezzista programmatore cnc n esperienza e 1 aiuto attrezzista. Iniziale contratto a
tempo determinato CCNL Metalmeccanico.
• 2026967 Azienda farmaceutica di Gravellona Toce cerca Impiegato/a Commerciale per Ufficio
Offerte, con attività di redazione offerte, gestione gare d’appalto, analisi prezzi e contatti con
clienti e fornitori esteri. Contratto a tempo indeterminato full time (lun–ven 8-13/14-17).
• 2026894 Studio commercialista a Domodossola cerca contabile con esperienza. Richiesta
precisione, affidabilità, riservatezza e attitudine alla collaborazione. Iniziale contratto a tempo
determinato. CCNL Studi professionali 3 livello.
• 2026893 Albergo a Bognanco ricerca CAMERIERE/A AI PIANI per stagione 2026. Contratto
tempo determinato 4 mesi, orario 8:30–13:30, CCNL Alberghi Liv. 6. Richiesta esperienza anche
minima, precisione e patente B.
• 2026700 Ristorazione collettiva a Villadossola cerca Cuoco/a di mensa. Indispensabile
esperienza pregressa e piena autonomia nello svolgimento del lavoro. Orari da lunedì a venerdì
6.00-14.00. CCNL turismo IV livello.
• 2026471 Albergo 4★a San Domenico di Varzo ricerca cameriere/a ai piani per pulizia e riassetto
camere. Offerto contratto stagionale da febbraio 2026, part-time o full time, con turni
organizzati e riposi garantiti. Richieste precisione, affidabilità e capacità di lavorare in
autonomia e in team.
• 2026231 Azienda di Baveno cerca un giardiniere per attività di cura di giardini, potature,
semine e pulizia degli spazi esterni. Preferibile esperienza, buona attitudine con i clienti,
patente B e autonomia negli spostamenti. Previsto contratto di 3 mesi rinnovabile, dal lunedì
al venerdì 8–12 e 13–17, RAL fino a 15.000 €.