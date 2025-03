Prima Categoria, per il Piedimulera c’è l’insidia Varzese

Il campionato di Prima Categoria si appresta a vivere un'altra giornata cruciale, con sfide che potrebbero ridisegnare la classifica e consolidare le ambizioni di alcune squadre.

Il Piedimulera capolista ospita la Varzese, in un derby ossolano da non sottovalutare: i ragazzi di Chiaravallotti stanno disputando un ottimo girone di ritorno, e nei due turni precedenti hanno imposto il pareggio a Virtus Villa e Bagnella. I gialloblù, reduci da una vittoria sul campo del Sizzano, vogliono mantenere il primato e sfruttare eventuali passi falsi delle inseguitrici. Nella gara di andata, la formazione del presidente Tomola si impose con un netto 4-2.

Il Bagnella, secondo in classifica, affronta il Valduggia con l'obiettivo di mantenere il ritmo del Piedimulera. Gli arancioneri vengono dal pareggio con la Varzese e vogliono riprendere la marcia verso la vetta, i vercellesi sono ancora in ultima posizione ma nelle ultime giornate hanno mostrato evidenti segnali di ripresa, come dimostra il pareggio contro la Virtus Villa di domenica scorsa. Nella sfida d'andata, gli uomini di mister Izzillo si imposero per 4-2.

Interessante anche il confronto tra Gravellona San Pietro e Quaronese. La formazione di Agostini, seconda a tre punti dalla vetta e reduce dalla vittoria contro il Romagnano, affronta una Quaronese in difficoltà nell’ultimo periodo, e senza vittorie nelle ultime otto giornate. Gli arancioneri vogliono approfittare della situazione per incamerare i tre punti e continuare la corsa alle prime posizioni. All'andata i tocensi vinsero con il minimo scarto, 1-0.

Partita da non sbagliare per la Virtus Villadossola contro la Serravallese. I biancoazzurri arrivano da un pareggio sul campo del Valduggia e vogliono tornare al successo per restare nella scia delle prime della classe, e soprattutto per difendere la propria posizione playoff dalle altre pretendenti. Dall'altra parte, la Serravallese ha bisogno di punti per puntellare una classifica che si sta facendo pericolosa, con i sesiani scivolati in penultima posizione. All'andata la sfida si era chiusa con uno 0-0.

La Cannobiese, attualmente quinta, farà visita al Romagnano, con la necessità di cancellare la pesante sconfitta contro il Momo. I biancorossi vogliono uscire da un periodo complicato (tre sconfitte nelle ultime quattro partite), e per farlo dovranno superare i novaresi, reduci dal ko con il Gravellona San Pietro, che a loro volta hanno bisogno di punti per inseguire la salvezza. La sfida di andata terminò con una vittoria per 3-2 della Cannobiese.

Interessante sfida tra Momo e Vogogna. I verdi ossolani arrivano da una vittoria importante contro l'Agrano, mentre il Momo ha dimostrato la sua forza vincendo 3-0 contro la Cannobiese. Gli uomini di Castelnuovo devono impegnarsi a fondo in una lotta salvezza forse mai così competitiva, mentre i novaresi devono vincere per guadagnarsi il piazzamento playoff, obiettivo altrettanto difficile da centrare. All'andata il Momo si impose per 2-1.

Il Fondotoce, dopo il pareggio senza reti di domenica scorsa contro la Quaronese, affronta il Carpignano in una sfida delicata. I neroverdi sono alla ricerca di punti salvezza e dovranno trovare il modo di fermare la squadra più forma del momento, che grazie a quattro vittorie consecutive è tornata prepotentemente in corsa per i playoff. Il match d'andata terminò con un rocambolesco 3-3.

Le partite in programma:

Momo - Vogogna; Romagnano - Cannobiese; Fondotoce - Carpignano; Quaronese - Gravellona San Pietro; Virtus Villadossola - Serravallese; Agrano - Sizzano; Bagnella - Valduggia; Piedimulera – Varzese